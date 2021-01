сегодня



Барабанщик TRANSATLANTIC исполняет новый трек



Группа TRANSATLANTIC, в состав которой входят Neal Morse (SPOCK'S BEARD, THE NEAL MORSE BAND), Mike Portnoy (SONS OF APOLLO, DREAM THEATER), Pete Trewavas (MARILLION) и Roine Stolt (THE FLOWER KINGS), выпустит новый студийный альбом, получивший название "The Absolute Universe", пятого февраля 2021 года на InsideOut Music. Будет доступно два варианта альбома: один — двойной на 90 минут, а второй — одиночный на 60. Но вторая версия не является сокращённым, а скорее альтернативным вариантом, с другими музыкальными ходами и текстами. В итоге альбом будет доступен на CD, виниле и в цифровом виде, а также в варианте "The Absolute Universe: The Ultimate Edition" на пяти винилах, 3 СD и Blu-ray-версии с 5.1 Surround Sound. За оформление отвечал Thomas Ewerhard. Видео, в котором Mike исполняет композицию "Looking For The Light", доступно ниже.



Варианты изданий:



The Absolute Universe: The Breath Of Life (Abridged Version):

- Special Edition CD Digipak

- Gatefold 2LP+CD

- Digital Album



Трек-лист:



"Overture"

"Reaching For The Sky"

"Higher Than The Morning"

"The Darkness In The Light"

"Take Now My Soul"

"Looking For The Light"

"Love Made A Way" (Prelude)

"Owl Howl"

"Solitude"

"Belong"

"Can You Feel It"

"Looking For The Light" (Reprise)

"The Greatest Story Never Ends"

"Love Made A Way"



The Absolute Universe: Forevermore (Extended Version):

- Special Edition 2CD Digipak

- 3LP+2CD Boxset

- Digital Album



Трек-лист:



Disc 1:

"Overture"

"Heart Like A Whirlwind"

"Higher Than The Morning"

"The Darkness In The Light"

"Swing High, Swing Low"

"Bully"

"Rainbow Sky"

"Looking For The Light"

"The World We Used To Know"



Disc 2:

"The Sun Comes Up Today"

"Love Made A Way" (Prelude)

"Owl Howl"

"Solitude"

"Belong"

"Lonesome Rebel"

"Looking For The Light" (Reprise)

"The Greatest Story Never Ends"

"Love Made A Way"



The Absolute Universe: The Ultimate Edition:

- Limited Deluxe Clear 5LP+3CD+Blu-Ray Box-set – contained within a foil-finished lift-off box with extended 16-page LP booklet & 60x60cm poster



Blu-Ray tracklisting:



"Overture" (5.1 Surround Mix)

"Reaching For The Sky" (5.1 Surround Mix)

"Higher Than The Morning" (5.1 Surround Mix)

"The Darkness In The Light" (5.1 Surround Mix)

"Take Now My Soul" (5.1 Surround Mix)

"Bully" (5.1 Surround Mix)

"Rainbow Sky" (5.1 Surround Mix)

"Looking For The Light" (5.1 Surround Mix)

"The World We Used To Know" (5.1 Surround Mix)

"The Sun Comes Up Today" (5.1 Surround Mix)

"Love Made A Way" (Prelude) (5.1 Surround Mix)

"Owl Howl" (5.1 Surround Mix)

"Solitude" (5.1 Surround Mix)

"Belong" (5.1 Surround Mix)

"Lonesome Rebel" (5.1 Surround Mix)

"Can You Feel It" (5.1 Surround Mix)

"Looking For The Light" (Reprise) (5.1 Surround Mix)

"The Greatest Story Never Ends "(5.1 Surround Mix)

"Love Made A Way" (5.1 Surround Mix)

The Making of The Absolute Universe (Documentary)







+0 -0



просмотров: 100