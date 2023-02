сегодня



Фрагмент нового релиза TRANSATLANTIC



TRANSATLANTIC 17 февраля выпустят новый концертный релиз "The Final Flight: Live At L'Olympia", который будет доступен как Special Edition 3CD+Blu-ray Digipak (incl. 5.1 surround sound) и на четырёх пластинках.



Трек-лист:



01. The Absolute Universe Intro

02. Overture

03. Reaching For The Sky

04. Higher Than The Morning

05. The Darkness In The Light

06. Take Now My Soul Live

07. Bully

08. Rainbow Sky

09. Looking For The Light

10. The World We Used To Know

11. MP Intro

12. The Sun Comes Up Today

13. Love Made A Way (Prelude)

14. Owl Howl

15. Solitude

16. Belong

17. Lonesome Rebel

18. Can You Feel It

19. Looking For The Light (Reprise)

20. The Greatest Story Never Ends

21. Love Made A Way

22. The Whirlwind Suite

23. NM & RS Intro

24. We All Need Some Light

25. The Final Medley



Фрагмент из этого релиза, "We All Need Some Light", доступен ниже.







