Гитарист TRANSATLANTIC — о работе над новым альбомом



Гитарист TRANSATLANTIC Roine Stolt (также в The Flower Kings) в рамках недавнего интервью с Ultimate Guitar рассказал о том, как ему работалось с Mike'ом Portnoy, Neal'ом Morse'ом, Pete'ом Trewavas'ом над новой пластинкой спустя столько лет:



«Мы, безусловно, нашли наш способ работы, и всегда получаем отличный результат. Творчество поистине потрясающее, мы — довольно странное сочетание характеров, и в этом, наверное, наша сила. С годами мы стали командой — однако местоположение и различия в наших личностях также означают, что мы, возможно, не являемся той командой, которой "естественно тусить", но как TRANSATLANTIC мы и правда сильная и волшебная команда!



Первоначально была длинная версия альбома — мы начали над ней работать в сентябре 2019 года, и занимались этим до лета 2020 года. И вот тогда Neal посчитал, что альбом получился "слишком длинным". Но мы с Mike'ом хотели сохранить длинную версию "Forevermore", потому что она была просто переполнена сумасшедшими и крутыми идеями, в то время как Neal и Pete считали, что мы должны сделать более короткий, более удобоваримый для восприятия альбом "The Breath of Life".



Так что это именно Mike предложил: "А давайте сделаем и то, и другое... Давайте сделаем два альбома одновременно! С ума сойти, да?"»



Какие пять основных прог-пластинок должны послушать те из наших читателей, кто является новичками в жанре «прог»?



«О, это непросто... Всё зависит от вкуса и того, что вы классифицируете как "прог". Я бы назвал King Crimson "Red"; Yes "Relayer; Frank Zappa/The Motherhers "Live At The Roxy"; Soft Machine "Bundles" с Allan'ом Holdsworth'ом, и Jon'a Anderson'a c "Olias of Sunhillow". Я знаю, что это не совсем металлическая сторона прогрессива — это вс§ по-настоящему классическая старая школа и смелая музыка с фантастической игрой и изобретательным стилем сочинения!»







