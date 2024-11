сегодня



Новое видео MANTAR



"Halsgericht", новое видео группы MANTAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Post Apocalyptic Depression, выходящего 14 февраля на Metal Blade Records в следующих вариантах:



- Rose/White Splatter (US - Ltd. 300)

- 180g Black (EU)

- Pink (EU)

- Grass Green Marbled (EU - Ltd. 500)

- Neon Splatter (EU - Ltd. 300)

- Rose/White Splatter (EU - Ltd. 300)

- Birthday Cake Splatter (EU - Ltd. 300)

- Pale Skin Marbled (EU - Ltd. 300)

- Box Set (EU - Ltd. 1000) - includes standard album on CD and vinyl, bonus 7" w/ two exclusive cover tracks, back patch, signed 12" art print on thick cardboard, + 12" booklet incl. lyrics



Трек-лист:



"Absolute Ghost"

"Rex Perverso"

"Principle Of Command"

"Dogma Down"

"Morbid Vocation"

"Halsgericht"

"Pit Of Guilt"

"Church Of Suck"

"Two Choices Of Eternity"

"Face Of Torture"

"Axe Death Scenario"

"Cosmic Abortion"







просмотров: 154