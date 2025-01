сегодня



AUGUST BURNS RED перезаписали дебют



AUGUST BURNS RED по случаю 20-летия "Thrill Seeker" 24 января выпустят его обновленную версию, в которой в качестве гостей принимали участие Adam Dutkiewicz и оригинальный вокалист Josh McManness. Кроме всего прочего, новое издание будет содержать бонус-трек "Pride & Humility", который также был перезаписан. Видео с текстом к "Your Little Suburbia Is In Ruins" доступно ниже.







