сегодня



Видео с текстом от ASPHYX



"Knights Templar Stand", новое видео с текстом от группы ASPHYX, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Necroceros", выходящего 22 января на Century Media Records. Съемками видео занимался Maurice Swinkels из Younique Film (LEGION OF THE DAMNED, EXODUS, KATAKLYSM).



Трек-лист:



01. The Sole Cure Is Death



02. Molten Black Earth



03. Mount Skull



04. Knights Templar Stand



05. Three Years Of Famine



06. Botox Implosion



07. In Blazing Oceans



08. The Nameless Elite



09. Yield Or Die



10. Necroceros







+4 -1



( 4 ) просмотров: 685