Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN 337
*HANSI KÜRSCH ушёл из DEMONS & WIZARDS 176
*MARILYN MANSON обвинен в сексуальном насилии 155
*Соло BRIAN MAY назвали лучшим 25
*Лидер ACCEPT скучает по Peter'y Baltes'y 21
[= ||| все новости группы



*

Asphyx

*



5 фев 2021 : 		 Успехи в чартах ASPHYX

4 фев 2021 : 		 Вскрытие ASPHYX

23 янв 2021 : 		 Трейлер нового DVD ASPHYX

10 янв 2021 : 		 Новое видео ASPHYX

14 дек 2020 : 		 Видео с текстом от ASPHYX

10 ноя 2020 : 		 Новое видео ASPHYX

28 окт 2020 : 		 Новый альбом ASPHYX выйдет зимой

21 июл 2017 : 		 Переиздание ASPHYX выйдет летом

21 дек 2016 : 		 Новое видео ASPHYX

23 сен 2016 : 		 Новое видео ASPHYX

25 авг 2016 : 		 Новая песня ASPHYX

26 июл 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ASPHYX

18 июл 2016 : 		 Новый альбом ASPHYX выйдет осенью

22 дек 2015 : 		 ASPHYX вернутся в студию в январе

15 окт 2015 : 		 ASPHYX начнут запись в ноябре

6 фев 2015 : 		 Винилы ASPHYX выйдут в марте

21 дек 2014 : 		 ASPHYX переиздадут свой одноименный альбом на виниле

18 мар 2014 : 		 ASPHYX сменили ударника

6 авг 2013 : 		 Видео с выступления ASPHYX

7 май 2013 : 		 Вышел материал группа вокалиста ASPHYX

26 янв 2013 : 		 ASPHYX работают над "особым релизом"

24 фев 2012 : 		 Новый альбом ASPHYX доступен для прослушивания

17 фев 2012 : 		 Новое видео ASPHYX

6 фев 2012 : 		 Варианты изданий нового альбома ASPHYX

10 янв 2012 : 		 Вышел 7"-EP ASPHYX

18 дек 2011 : 		 ASPHYX исполнили новый трек
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Успехи в чартах ASPHYX



*
zoom
*
* *
Новая работа ASPHYX "Necroceros", выпущенная на Century Media, попала на следующие позиции в чартах:

Official Album Charts:
# 3 - Germany
# 1 - Germany (Vinyl Charts)
# 51 - The Netherlands
# 11 - Switzerland
# 18 - Austria
# 66 - Finland
# 7 - Finland (Physical Charts)
# 52 - Spain (Vinyl Charts)
# 149 - Belgium

US Charts:
# 9 - Current Hard Music Albums
# 12 - Top New Artist Albums
# 27 - Current Rock Albums
# 80 - Current Digital Albums
# 98 - Top Current Albums

ASPHYX - Necroceros Chart Positions Revealed; Online Release Show Recap Video Posted



Like!+5Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Corpsegrinder04


5 фев 2021, 13:47		Заслуженно !


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 389

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом