сегодня



Успехи в чартах ASPHYX



Новая работа ASPHYX "Necroceros", выпущенная на Century Media, попала на следующие позиции в чартах:



Official Album Charts:

# 3 - Germany

# 1 - Germany (Vinyl Charts)

# 51 - The Netherlands

# 11 - Switzerland

# 18 - Austria

# 66 - Finland

# 7 - Finland (Physical Charts)

# 52 - Spain (Vinyl Charts)

# 149 - Belgium



US Charts:

# 9 - Current Hard Music Albums

# 12 - Top New Artist Albums

# 27 - Current Rock Albums

# 80 - Current Digital Albums

# 98 - Top Current Albums







+5 -0



( 1 ) просмотров: 389