Вскрытие ASPHYX



ASPHYX опубликовали видео, в котором Martin van Drunen вскрывает новую работу "Necroceros", выпущенную на Century Media.



Трек-лист:



"The Sole Cure is Death"

"Molten Black Earth"

"Mount Skull"

"Knights Templar Stand"

"Three Years of Famine"

"Botox Implosion"

"In Blazing Oceans"

"The Nameless Elite"

"Yield or Die"

"Necroceros"







