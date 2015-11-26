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Asphyx

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23 сен 2021 : 		 Видео полного выступления ASPHYX

5 фев 2021 : 		 Успехи в чартах ASPHYX

4 фев 2021 : 		 Вскрытие ASPHYX

23 янв 2021 : 		 Трейлер нового DVD ASPHYX

10 янв 2021 : 		 Новое видео ASPHYX

14 дек 2020 : 		 Видео с текстом от ASPHYX

10 ноя 2020 : 		 Новое видео ASPHYX

28 окт 2020 : 		 Новый альбом ASPHYX выйдет зимой

21 июл 2017 : 		 Переиздание ASPHYX выйдет летом

21 дек 2016 : 		 Новое видео ASPHYX

23 сен 2016 : 		 Новое видео ASPHYX

25 авг 2016 : 		 Новая песня ASPHYX

26 июл 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ASPHYX

18 июл 2016 : 		 Новый альбом ASPHYX выйдет осенью

22 дек 2015 : 		 ASPHYX вернутся в студию в январе

15 окт 2015 : 		 ASPHYX начнут запись в ноябре

6 фев 2015 : 		 Винилы ASPHYX выйдут в марте

21 дек 2014 : 		 ASPHYX переиздадут свой одноименный альбом на виниле

18 мар 2014 : 		 ASPHYX сменили ударника

6 авг 2013 : 		 Видео с выступления ASPHYX

7 май 2013 : 		 Вышел материал группа вокалиста ASPHYX

26 янв 2013 : 		 ASPHYX работают над "особым релизом"

24 фев 2012 : 		 Новый альбом ASPHYX доступен для прослушивания

17 фев 2012 : 		 Новое видео ASPHYX

6 фев 2012 : 		 Варианты изданий нового альбома ASPHYX

10 янв 2012 : 		 Вышел 7"-EP ASPHYX
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Видео полного выступления ASPHYX



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Видео полного выступления ASPHYX, которое состоялось в рамках фестиваля Alcatraz 2021, доступно для просмотра ниже.

ASPHYX, JINJER, FREEDOM CALL Perform Live At Alcatraz Festival 2021; Full Sets Streaming




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