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*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 30
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 23
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 21
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 16
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 14
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Asphyx

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16 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ASPHYX

23 сен 2021 : 		 Видео полного выступления ASPHYX

5 фев 2021 : 		 Успехи в чартах ASPHYX

4 фев 2021 : 		 Вскрытие ASPHYX

23 янв 2021 : 		 Трейлер нового DVD ASPHYX

10 янв 2021 : 		 Новое видео ASPHYX

14 дек 2020 : 		 Видео с текстом от ASPHYX

10 ноя 2020 : 		 Новое видео ASPHYX

28 окт 2020 : 		 Новый альбом ASPHYX выйдет зимой

21 июл 2017 : 		 Переиздание ASPHYX выйдет летом

21 дек 2016 : 		 Новое видео ASPHYX

23 сен 2016 : 		 Новое видео ASPHYX

25 авг 2016 : 		 Новая песня ASPHYX

26 июл 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ASPHYX

18 июл 2016 : 		 Новый альбом ASPHYX выйдет осенью

22 дек 2015 : 		 ASPHYX вернутся в студию в январе

15 окт 2015 : 		 ASPHYX начнут запись в ноябре

6 фев 2015 : 		 Винилы ASPHYX выйдут в марте

21 дек 2014 : 		 ASPHYX переиздадут свой одноименный альбом на виниле

18 мар 2014 : 		 ASPHYX сменили ударника

6 авг 2013 : 		 Видео с выступления ASPHYX

7 май 2013 : 		 Вышел материал группа вокалиста ASPHYX

26 янв 2013 : 		 ASPHYX работают над "особым релизом"

24 фев 2012 : 		 Новый альбом ASPHYX доступен для прослушивания

17 фев 2012 : 		 Новое видео ASPHYX

6 фев 2012 : 		 Варианты изданий нового альбома ASPHYX
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Профессиональное видео полного выступления ASPHYX



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Видео полного выступления ASPHYX, которое состоялось в рамках Rock Hard Festival 2022, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Botox Implosion"
"The Nameless Elite"
"Death The Brutal Way"
"Asphyx (Forgotten War)"
"Deathhammer"
"Molten Black Earth"
"Wasteland Of Terror"
"Scorbutics"
"Knights Templar Stand"
"Forerunners Of The Apocalypse"
"Death: The Only Immortal"
"Necroceros"
"The Rack"
"Last One On Earth"

ASPHYX Live At Rock Hard Festival 2022; Pro-Shot Video Of Full Set Streaming




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