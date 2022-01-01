Профессиональное видео полного выступления ASPHYX

Видео полного выступления ASPHYX, которое состоялось в рамках Rock Hard Festival 2022, доступно для просмотра ниже.
Сет-лист:
"Botox Implosion"
"The Nameless Elite"
"Death The Brutal Way"
"Asphyx (Forgotten War)"
"Deathhammer"
"Molten Black Earth"
"Wasteland Of Terror"
"Scorbutics"
"Knights Templar Stand"
"Forerunners Of The Apocalypse"
"Death: The Only Immortal"
"Necroceros"
"The Rack"
"Last One On Earth"
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