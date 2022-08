сегодня



Профессиональное видео полного выступления ASPHYX



Видео полного выступления ASPHYX, которое состоялось в рамках Rock Hard Festival 2022, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Botox Implosion"

"The Nameless Elite"

"Death The Brutal Way"

"Asphyx (Forgotten War)"

"Deathhammer"

"Molten Black Earth"

"Wasteland Of Terror"

"Scorbutics"

"Knights Templar Stand"

"Forerunners Of The Apocalypse"

"Death: The Only Immortal"

"Necroceros"

"The Rack"

"Last One On Earth"







