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Asphyx

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23 янв 2021 : 		 Трейлер нового DVD ASPHYX

10 янв 2021 : 		 Новое видео ASPHYX

14 дек 2020 : 		 Видео с текстом от ASPHYX

10 ноя 2020 : 		 Новое видео ASPHYX

28 окт 2020 : 		 Новый альбом ASPHYX выйдет зимой

21 июл 2017 : 		 Переиздание ASPHYX выйдет летом

21 дек 2016 : 		 Новое видео ASPHYX

23 сен 2016 : 		 Новое видео ASPHYX

25 авг 2016 : 		 Новая песня ASPHYX

26 июл 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ASPHYX

18 июл 2016 : 		 Новый альбом ASPHYX выйдет осенью

22 дек 2015 : 		 ASPHYX вернутся в студию в январе

15 окт 2015 : 		 ASPHYX начнут запись в ноябре

6 фев 2015 : 		 Винилы ASPHYX выйдут в марте

21 дек 2014 : 		 ASPHYX переиздадут свой одноименный альбом на виниле

18 мар 2014 : 		 ASPHYX сменили ударника

6 авг 2013 : 		 Видео с выступления ASPHYX

7 май 2013 : 		 Вышел материал группа вокалиста ASPHYX

26 янв 2013 : 		 ASPHYX работают над "особым релизом"

24 фев 2012 : 		 Новый альбом ASPHYX доступен для прослушивания

17 фев 2012 : 		 Новое видео ASPHYX

6 фев 2012 : 		 Варианты изданий нового альбома ASPHYX

10 янв 2012 : 		 Вышел 7"-EP ASPHYX

18 дек 2011 : 		 ASPHYX исполнили новый трек

16 дек 2011 : 		 Новая песня ASPHYX

30 ноя 2011 : 		 Обложка нового альбома ASPHYX
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Трейлер нового DVD ASPHYX



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ASPHYX опубликовали трейлер к бонусному DVD альбома "Necroceros", выходящего 22 января на Century Media Records.

Трек-лист:

01. The Sole Cure Is Death

02. Molten Black Earth

03. Mount Skull

04. Knights Templar Stand

05. Three Years Of Famine

06. Botox Implosion

07. In Blazing Oceans

08. The Nameless Elite

09. Yield Or Die

10. Necroceros

ASPHYX Release Video Trailer For Necroceros Bonus DVD



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