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Трейлер нового DVD ASPHYX



ASPHYX опубликовали трейлер к бонусному DVD альбома "Necroceros", выходящего 22 января на Century Media Records.



Трек-лист:



01. The Sole Cure Is Death



02. Molten Black Earth



03. Mount Skull



04. Knights Templar Stand



05. Three Years Of Famine



06. Botox Implosion



07. In Blazing Oceans



08. The Nameless Elite



09. Yield Or Die



10. Necroceros







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