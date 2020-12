сегодня



Фрагмент нового концертного релиза ICE NINE KILLS



ICE NINE KILLS объявили о том, что тридцатого октября на Fearless Records состоится релиз нового концертного альбома "I Heard They KILL Live!!", запись которого проходила на аншлаговом концерте в Worcester Palladium 30 ноября 2019 года в рамках тура "Octane Accelerator". Фрагмент из этого релиза, исполнение композиции "Rocking The Boat", доступен ниже.



Трек-лист:



01. Thank God It's Friday



02. The Jig Is Up



03. SAVAGES



04. The Nature Of The Beast



05. The World In My Hands



06. Communion Of The Cursed



07. A Grave Mistake



08. Your Number's Up



09. Rocking The Boat



10. Merry Axe-Mas



11. Thriller



12. Hell In The Hallways



13. Stabbing In The Dark



14. The Fastest Way To A Girl's Heart Is Through Her Ribcage



15. Love Bites



16. Tess-Timony



17. Me, Myself and Hyde



18. The American Nightmare



19. IT Is The End (blindman)







