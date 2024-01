сегодня



Фронтмен ICE NINE KILLS о гастролях с METALLICA: «Это большая честь»



В новом интервью радиостанции 100 FM The Pike фронтмен ICE NINE KILLS Spencer Charnas поделился впечатлениями от гастролей по стадионам всего мира вместе с METALLICA в 2023 году:



«Каждый раз, когда кто-то упоминает об этом в интервью, и я не лукавлю, у меня по коже бегут мурашки. Потому что это возвращает меня в то время, когда я впервые увидел METALLICA, а это был, я думаю, Fleet Center [в Бостоне] в 1997-м году. И я помню тот концерт очень ярко.



Мой отец взял меня на него. Если мне не изменяет память, тогда они гастролировали в поддержку "Load" или "Reload", и у меня ощущение, что этот концерт состоялся всего неделю назад. Я помню, как Ларс [Ульрих, барабанщик METALLICA] вышел на сцену, он пил пиво, и у них произошёл несчастный случай с пиротехникой: один из участников команды, я помню, упал и повис, запутавшись ногами в проводах, и все такие: "О Боже мой". Но оказалось, что всё это было частью шоу.



Они были для меня одной из самых значимых групп: вместе с NIRVANA они заставили меня учиться играть гитарные риффы. В 2022 году нам позвонили и предложили поучаствовать в нескольких концертах, а через несколько месяцев спросили: "Не хотите ли отправиться с нами в мировое турне?" Для человека, выросшего на такой музыке, — а METALLICA — это самая вершина, — это большая честь. И мне до сих пор хочется ущипнуть себя каждый раз, когда мы появляемся на одном из этих стадионов, и я понимаю: "Я не просто иду посмотреть на них. Мы часть этого шоу". И они были очень добры к нам. Они приходят в раздевалку и интересуются, как у нас дела. И они действительно показывают нам, как нужно действовать, когда добиваешься успеха: они берут с собой в туры группы, которые считают крутыми, и отлично с ними обращаются. Мы многому у них научились, и мы невероятно им благодарны, а также благодарим всю их команду. Они были очень любезны. А ещё спасибо нашим фанатам, которые продолжают приходить на эти концерты, чтобы увидеть, как мы играем с METALLICA. Я вижу много футболок INK в этой толпе. Это для нас огромная честь».







