ICE NINE KILLS соберут пазл осенью



ICE NINE KILLS 12 октября проведут "Meat & Greet: The Horrorwood Saga Comes To A Tasteful End", глобальное мероприятие с прямой трансляцией, проходящее в Montalban Theatre в Голливуде, Калифорния, где группа представит премьеру своего нового сингла "Meat & Greet" и последний кусочек головоломки "Horrorwood" в виде сопроводительного клипа. Билеты по цене в 13 долларов доступны по этому адресу.







