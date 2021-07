сегодня



Новое видео ICE NINE KILLS при участии вокалиста PAPA ROACH



"Hip To Be Scared", новое видео группы ICE NINE KILLS feat. Jacoby Shaddix из PAPA ROACH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood", выходящего 15 октября.













+1 -1



просмотров: 300