11 авг 2021



Новое видео ICE NINE KILLS



"Child's Play", новое видео группы ICE NINE KILLS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood" , выходящего 15 октября на Fearless Records.



Трек-лист:



01. Opening Night…



02. Welcome To Horrorwood



03. A Rash Decision



04. Assault & Batteries



05. The Shower Scene



06. Funeral Derangements



07. Rainy Day



08. Hip To Be Scared (feat. Jacoby Shaddix of PAPA ROACH)



09. Take Your Pick (feat. Corpsegrinder)



10. The Box (feat. Brandon Saller of ATREYU and Ryan Kirby of FIT FOR A KING)



11. F.L.Y. (feat. Buddy Nielsen of SENSES FAIL)



12. Wurst Vacation



13. Ex-Mørtis



14. Farewell II Flesh













