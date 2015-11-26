CORPSEGRINDER в новом видео ICE NINE KILLS

"Take Your Pick", новое видео группы ICE NINE KILLS, в съемках которого был задействован вокалист CANNIBAL CORPSE frontman George "Corpsegrinder" Fisher, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood", выпущенного 15 октября на Fearless Records.
Трек-лист:
01. Opening Night…
02. Welcome To Horrorwood
03. A Rash Decision
04. Assault & Batteries
05. The Shower Scene
06. Funeral Derangements
07. Rainy Day
08. Hip To Be Scared (feat. Jacoby Shaddix of PAPA ROACH)
09. Take Your Pick (feat. Corpsegrinder)
10. The Box (feat. Brandon Saller of ATREYU and Ryan Kirby of FIT FOR A KING)
Corpsegrinder04
Sw0Rn
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