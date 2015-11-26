Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео KREATOR 67
*METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload" 54
*Новое видео ARCH ENEMY 34
*Вокалист BLACK VEIL BRIDES о бисексуальности Супермена 28
*EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx отв... 27
[= ||| все новости группы



*

Ice Nine Kills

*



14 фев 2022 : 		 CORPSEGRINDER в новом видео ICE NINE KILLS

12 окт 2021 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

12 сен 2021 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

11 авг 2021 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

11 июл 2021 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS при участии вокалиста PAPA ROACH

10 фев 2021 : 		 Кавер-версия Элвиса Пресли от ICE NINE KILLS

23 янв 2021 : 		 Вокалист ICE NINE KILLS в новом треке Hyro The Hero

22 дек 2020 : 		 ICE NINE KILLS отмечают годовщину Крика

15 дек 2020 : 		 Фрагмент нового концертного релиза ICE NINE KILLS

12 окт 2020 : 		 Фрагмент нового концертного релиза ICE NINE KILLS

28 июн 2020 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

10 июн 2020 : 		 Документальный фильм от ICE NINE KILLS

13 май 2020 : 		 ICE NINE KILLS отметили юбилей Пятницы 13

15 янв 2020 : 		 ICE NINE KILLS собрали деньги на борьбу с пожарами в Австралии

27 окт 2019 : 		 Акустика от ICE NINE KILLS

20 окт 2019 : 		 Новая песня ICE NINE KILLS

25 сен 2019 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

23 дек 2018 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

18 июл 2018 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

3 июл 2018 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

23 май 2016 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

29 сен 2015 : 		 Видео с текстом от ICE NINE KILLS

19 фев 2015 : 		 Видео с текстом от ICE NINE KILLS
| - |

|||| 14 фев 2022

CORPSEGRINDER в новом видео ICE NINE KILLS



*
zoom
*
* *
"Take Your Pick", новое видео группы ICE NINE KILLS, в съемках которого был задействован вокалист CANNIBAL CORPSE frontman George "Corpsegrinder" Fisher, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood", выпущенного 15 октября на Fearless Records.

Трек-лист:

01. Opening Night…

02. Welcome To Horrorwood

03. A Rash Decision

04. Assault & Batteries

05. The Shower Scene

06. Funeral Derangements

07. Rainy Day

08. Hip To Be Scared (feat. Jacoby Shaddix of PAPA ROACH)

09. Take Your Pick (feat. Corpsegrinder)

10. The Box (feat. Brandon Saller of ATREYU and Ryan Kirby of FIT FOR A KING)

11. F.L.Y. (feat. Buddy Nielsen of SENSES FAIL)

12. Wurst Vacation

13. Ex-Mørtis

14. Farewell II Flesh

ICE NINE KILLS Drops Animated Video For





Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Corpsegrinder04


15 фев 2022, 00:18		Я б с таким дерьмом никогда бы не связался.

Sw0Rn


15 фев 2022, 01:01		О чём песни здесь? (с)


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 775

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом