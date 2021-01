17 янв 2021



Сборник редких треков SIGH выйдет весной



Peaceville Records в марте этого года выпустят сборник SIGH Eastern Darkness, в который вошли ранние демо, ЕР и раритеты группы:



Side A

“Weakness Within”

“Desolation Of My Mind”

“Mentally Numb”

“Death Throes”

“Sigh”

“Mentally Numb”

“Desolation Of My Mind”



Side B

“The Knell”

“Desolation”

“Taste Defeat”

“The Zombie Terror”



Side C

“Suicidogenic”

“Schizo”

“Carnage”

“The Seven Gates Of Hell”

“Black Metal”

“The Shadowking”



Side D

“Black Metal”

“The Seven Gates Of Hell”

“Schizo”

“Welcome To Hell”

“Poison”

“Witching Hour”







