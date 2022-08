сегодня



Новое видео SIGH



"Satsui", новое видео группы SIGH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Shiki, выходящего 26 августа на Peaceville.



Трек-лист:



“Kuroi Inori”

“Kuroi Kage”

“Shoujahitsumetsu”

“Shikabane”

“Satsui – Geshi No Ato”

“Fuyu Ga Kuru”

“Shouku”

“Kuroi Kagami”

“Mayonaka No Kaii”

“Touji No Asa”







