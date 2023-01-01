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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 76
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 43
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 31
*Новое видео OVERKILL 26
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 25
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Sigh

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22 апр 2023 : 		 Концертный релиз SIGH выйдет летом

14 дек 2022 : 		 Новое видео SIGH

10 авг 2022 : 		 Новое видео SIGH

16 июн 2022 : 		 Новое видео SIGH

24 мар 2022 : 		 SIGH на Peaceville Records

23 июн 2021 : 		 Переиздание SIGH выйдет осенью

17 янв 2021 : 		 Сборник редких треков SIGH выйдет весной

30 сен 2018 : 		 PHILIP ANSELMO на новом альбоме SIGH

30 апр 2015 : 		 Новый альбом SIGH доступен для прослушивания

18 апр 2015 : 		 Новое видео SIGH

4 дек 2013 : 		 Переиздание SIGH выйдет в январе

26 фев 2013 : 		 DR. MIKANNIBAL потеряла ребенка

17 янв 2013 : 		 MIRAI, DR. MIKANNIBAL из SIGH ждут ребенка

6 дек 2012 : 		 "Gallows Gallery" SIGH выйдет на виниле

15 фев 2012 : 		 Новая песня SIGH

14 дек 2011 : 		 Новый альбом SIGH выйдет в марте

13 янв 2010 : 		 Новое видео SIGH

17 ноя 2009 : 		 Новая песня SIGH

18 окт 2009 : 		 Обложка нового альбома SIGH

7 сен 2009 : 		 Трек-лист нового альбома SIGH

23 дек 2008 : 		 SIGH переиздают альбом "Imaginary Sonicscape"

20 окт 2008 : 		 SIGH ищут оркестровых музыкантов

8 июл 2008 : 		 SIGH: подробности об альбоме "A Tribute To Venom"

8 май 2008 : 		 На трибьют-альбоме SIGH будут гости

23 мар 2008 : 		 SIGH запишут трибьют альбом VENOM

24 сен 2007 : 		 SIGH: переиздание альбома "Gallows Gallery"
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Концертный релиз SIGH выйдет летом



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SIGH 16 июня выпустят новый концертный релиз, получивший название Live: The Eastern Force of Evil 2022:

Mirai: «Наш новый концертный альбом был записан в августе 2022 года во время проведения нашего живого стрима, который мы делали во время пандемии, что стало своего рода клише в мире во время Пандемии. Однако запись как видео, так и аудио получилась намного лучше, чем мы ожидали, и мы подумали, что было бы неплохо выпустить его на физическом носителе, а не просто выложить на YouTube или куда-то еще.

Это не только документ о нашей пропитанной кровью сцене, но и о новой эре Sigh, которая началась с Nozomu на гитаре. В 2023 году исполняется 30 лет со дня выхода нашего дебютного альбома "Scorn Defeat", и "Live: Eastern Forces of Evil 2022" охватывает всю нашу карьеру от "Scorn Defeat" до последнего "Shiki", выпущенного в 2022 году. Не пропустите!»

Трек-лист:

OPENING-Touji No Asa (live) [01:31]
A Victory of Dakini (live) [05:59]
Purgatorium (live) [04:48]
The Transfiguration Fear (live) [04:00]
Kuroi Kage (live) [07:46]
Shingontachikawa (live) [04:51]
Mayonaka no Kaii (live) [05:39]
Shoujahitsumetsu (live) [03:54]
The Soul Grave (live) [04:04]
Introitus (live) [03:04]
Inked In Blood (live) [03:07]
Me-Devil (live) [03:06]
Satsui (live) [04:27]
Evil Dead-ENDING (live) [04:07]



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