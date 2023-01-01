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Концертный релиз SIGH выйдет летом
SIGH 16 июня выпустят новый концертный релиз, получивший название Live: The Eastern Force of Evil 2022:
Mirai: «Наш новый концертный альбом был записан в августе 2022 года во время проведения нашего живого стрима, который мы делали во время пандемии, что стало своего рода клише в мире во время Пандемии. Однако запись как видео, так и аудио получилась намного лучше, чем мы ожидали, и мы подумали, что было бы неплохо выпустить его на физическом носителе, а не просто выложить на YouTube или куда-то еще.
Это не только документ о нашей пропитанной кровью сцене, но и о новой эре Sigh, которая началась с Nozomu на гитаре. В 2023 году исполняется 30 лет со дня выхода нашего дебютного альбома "Scorn Defeat", и "Live: Eastern Forces of Evil 2022" охватывает всю нашу карьеру от "Scorn Defeat" до последнего "Shiki", выпущенного в 2022 году. Не пропустите!»
Трек-лист:
OPENING-Touji No Asa (live) [01:31]
A Victory of Dakini (live) [05:59]
Purgatorium (live) [04:48]
The Transfiguration Fear (live) [04:00]
Kuroi Kage (live) [07:46]
Shingontachikawa (live) [04:51]
Mayonaka no Kaii (live) [05:39]
Shoujahitsumetsu (live) [03:54]
The Soul Grave (live) [04:04]
Introitus (live) [03:04]
Inked In Blood (live) [03:07]
Me-Devil (live) [03:06]
Satsui (live) [04:27]
Evil Dead-ENDING (live) [04:07]
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