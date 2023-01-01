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*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 24
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 17
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
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Sigh

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20 май 2023 : 		 Фрагмент концертного релиза SIGH

22 апр 2023 : 		 Концертный релиз SIGH выйдет летом

14 дек 2022 : 		 Новое видео SIGH

10 авг 2022 : 		 Новое видео SIGH

16 июн 2022 : 		 Новое видео SIGH

24 мар 2022 : 		 SIGH на Peaceville Records

23 июн 2021 : 		 Переиздание SIGH выйдет осенью

17 янв 2021 : 		 Сборник редких треков SIGH выйдет весной

30 сен 2018 : 		 PHILIP ANSELMO на новом альбоме SIGH

30 апр 2015 : 		 Новый альбом SIGH доступен для прослушивания

18 апр 2015 : 		 Новое видео SIGH

4 дек 2013 : 		 Переиздание SIGH выйдет в январе

26 фев 2013 : 		 DR. MIKANNIBAL потеряла ребенка

17 янв 2013 : 		 MIRAI, DR. MIKANNIBAL из SIGH ждут ребенка

6 дек 2012 : 		 "Gallows Gallery" SIGH выйдет на виниле

15 фев 2012 : 		 Новая песня SIGH

14 дек 2011 : 		 Новый альбом SIGH выйдет в марте

13 янв 2010 : 		 Новое видео SIGH

17 ноя 2009 : 		 Новая песня SIGH

18 окт 2009 : 		 Обложка нового альбома SIGH

7 сен 2009 : 		 Трек-лист нового альбома SIGH

23 дек 2008 : 		 SIGH переиздают альбом "Imaginary Sonicscape"

20 окт 2008 : 		 SIGH ищут оркестровых музыкантов

8 июл 2008 : 		 SIGH: подробности об альбоме "A Tribute To Venom"

8 май 2008 : 		 На трибьют-альбоме SIGH будут гости

23 мар 2008 : 		 SIGH запишут трибьют альбом VENOM
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Фрагмент концертного релиза SIGH



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Mayonaka no Kaii, фрагмент нового концертного релиза SIGH, доступен ниже. Mirai:

«Наш новый концертный альбом был записан в августе 2022 года во время проведения нашего живого стрима, который мы делали во время пандемии, что стало своего рода клише в мире во время Пандемии. Однако запись как видео, так и аудио получилась намного лучше, чем мы ожидали, и мы подумали, что было бы неплохо выпустить его на физическом носителе, а не просто выложить на YouTube или куда-то еще. Это не только документ о нашей пропитанной кровью сцене, но и о новой эре Sigh, которая началась с Nozomu на гитаре. В 2023 году исполняется 30 лет со дня выхода нашего дебютного альбома "Scorn Defeat", и "Live: Eastern Forces of Evil 2022" охватывает всю нашу карьеру от "Scorn Defeat" до последнего "Shiki", выпущенного в 2022 году. Не пропустите!»

Трек-лист:

OPENING-Touji No Asa (live) [01:31]
A Victory of Dakini (live) [05:59]
Purgatorium (live) [04:48]
The Transfiguration Fear (live) [04:00]
Kuroi Kage (live) [07:46]
Shingontachikawa (live) [04:51]
Mayonaka no Kaii (live) [05:39]
Shoujahitsumetsu (live) [03:54]
The Soul Grave (live) [04:04]
Introitus (live) [03:04]
Inked In Blood (live) [03:07]
Me-Devil (live) [03:06]
Satsui (live) [04:27]
Evil Dead-ENDING (live) [04:07]




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