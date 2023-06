29 июн 2023



Фрагмент концертного релиза SIGH



"A Victory of Dakini", фрагмент нового концертного релиза SIGH, доступен ниже.



Комментарии Mirai:



«Наш новый концертный альбом был записан в августе 2022 года во время проведения нашего живого стрима, который мы делали во время пандемии, что стало своего рода клише в мире во время Пандемии. Однако запись как видео, так и аудио получилась намного лучше, чем мы ожидали, и мы подумали, что было бы неплохо выпустить его на физическом носителе, а не просто выложить на YouTube или куда-то ещё. Это не только документ о нашей пропитанной кровью сцене, но и о новой эре Sigh, которая началась с Nozomu на гитаре. В 2023 году исполняется 30 лет со дня выхода нашего дебютного альбома "Scorn Defeat", и "Live: Eastern Forces of Evil 2022" охватывает всю нашу карьеру от "Scorn Defeat" до последнего "Shiki", выпущенного в 2022 году. Не пропустите!»



Трек-лист:



OPENING-Touji No Asa (live) [01:31]

A Victory of Dakini (live) [05:59]

Purgatorium (live) [04:48]

The Transfiguration Fear (live) [04:00]

Kuroi Kage (live) [07:46]

Shingontachikawa (live) [04:51]

Mayonaka no Kaii (live) [05:39]

Shoujahitsumetsu (live) [03:54]

The Soul Grave (live) [04:04]

Introitus (live) [03:04]

Inked In Blood (live) [03:07]

Me-Devil (live) [03:06]

Satsui (live) [04:27]

Evil Dead-ENDING (live) [04:07]







просмотров: 185