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SIGH на Peaceville Records



SIGH сообщили о заключении контракта с Peaceville Records.



Mirai Kawashima: «Я следила за историей Peaceville с самого начала. Альбомы таких групп, как Deviated Instinct, Electro Hippies, Doom, Axegrinder, Autopsy, Paradise Lost и т. д. были моей любимой музыкой в юности (и до сих пор!). Когда я приехала в Лондон несколько лет назад, я встретила Paul'а (хотя мы знаем друг друга уже около 20 лет) и поговорила о возможном переиздании "Scorn Defeat", и, как вы, возможно, знаете, это случилось, и всё прошло очень хорошо. Поэтому, когда Sigh понадобился новый дом для нового альбома, Peaceville были очевидным выбором. Я очень рада работать с ними и не могу дождаться выхода нового альбома в этом году!»





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