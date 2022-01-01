Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео RAMMSTEIN 24
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 22
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
*Гитарист SEPULTURA: «Наш президент хуже Трампа» 9
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 9
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER 9
*Новое видео CREMATORY 9
*Вокалист DREAM THEATER: «Не пою я под фанеру, на!» 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 24
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 22
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
[= ||| все новости группы



*

Sigh

*



24 мар 2022 : 		 SIGH на Peaceville Records

23 июн 2021 : 		 Переиздание SIGH выйдет осенью

17 янв 2021 : 		 Сборник редких треков SIGH выйдет весной

30 сен 2018 : 		 PHILIP ANSELMO на новом альбоме SIGH

30 апр 2015 : 		 Новый альбом SIGH доступен для прослушивания

18 апр 2015 : 		 Новое видео SIGH

4 дек 2013 : 		 Переиздание SIGH выйдет в январе

26 фев 2013 : 		 DR. MIKANNIBAL потеряла ребенка

17 янв 2013 : 		 MIRAI, DR. MIKANNIBAL из SIGH ждут ребенка

6 дек 2012 : 		 "Gallows Gallery" SIGH выйдет на виниле

15 фев 2012 : 		 Новая песня SIGH

14 дек 2011 : 		 Новый альбом SIGH выйдет в марте

13 янв 2010 : 		 Новое видео SIGH

17 ноя 2009 : 		 Новая песня SIGH

18 окт 2009 : 		 Обложка нового альбома SIGH

7 сен 2009 : 		 Трек-лист нового альбома SIGH

23 дек 2008 : 		 SIGH переиздают альбом "Imaginary Sonicscape"

20 окт 2008 : 		 SIGH ищут оркестровых музыкантов

8 июл 2008 : 		 SIGH: подробности об альбоме "A Tribute To Venom"

8 май 2008 : 		 На трибьют-альбоме SIGH будут гости

23 мар 2008 : 		 SIGH запишут трибьют альбом VENOM

24 сен 2007 : 		 SIGH: переиздание альбома "Gallows Gallery"

25 авг 2006 : 		 SIGH начали записывать новый альбом

10 июл 2006 : 		 Трек-лист нового альбома SIGH

23 мар 2006 : 		 SIGH подписались на The End Records

3 дек 2001 : 		 Sigh - участие в трибьюте и работа над новым альбомом.
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SIGH на Peaceville Records



zoom
SIGH сообщили о заключении контракта с Peaceville Records.

Mirai Kawashima: «Я следила за историей Peaceville с самого начала. Альбомы таких групп, как Deviated Instinct, Electro Hippies, Doom, Axegrinder, Autopsy, Paradise Lost и т. д. были моей любимой музыкой в юности (и до сих пор!). Когда я приехала в Лондон несколько лет назад, я встретила Paul'а (хотя мы знаем друг друга уже около 20 лет) и поговорила о возможном переиздании "Scorn Defeat", и, как вы, возможно, знаете, это случилось, и всё прошло очень хорошо. Поэтому, когда Sigh понадобился новый дом для нового альбома, Peaceville были очевидным выбором. Я очень рада работать с ними и не могу дождаться выхода нового альбома в этом году!»



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )
24 мар 2022, 11:58
Джентльмены, Мираи Кавасима - это мальчик.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 210

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом