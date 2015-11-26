Обложка и трек-лист нового альбома ELECTRIC BOYS

ELECTRIC BOYS опубликовали обложку и трек-лист нового альбома Ups!de Down, выход которого намечен на 30 апреля:
"Upside Down Theme"
"Super God"
"Tumblin' Dominoes"
"Never Again Your Slave"
"She Never Turns Around"
"Globestrutter"
"The Dudes & The Dancers"
"Twang 'Em & Kerrang 'Em"
"It's Not The End"
"Interstellafella"
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