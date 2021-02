7 фев 2021



Новое видео ELECTRIC BOYS



"Super God", новое видео группы ELECTRIC BOYS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ups!de Down", выходящего 30 апреля.



Трек-лист:



"Upside Down Theme"

"Super God"

"Tumblin' Dominoes"

"Never Again Your Slave"

"She Never Turns Around"

"Globestrutter"

"The Dudes & The Dancers"

"Twang 'Em & Kerrang 'Em"

"It's Not The End"

"Interstellafella"







