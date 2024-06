сегодня



Новое видео ELECTRIC BOYS



ELECTRIC BOYS выпустили видео на песню "Karma's Gonna Get You", трек из их последнего альбома "Grand Explosivos", доступного на Mighty Music.



Трек-лист:



"When Life Treats You Funky"

"Better Safe Than Sober"

"I've Got A Feelin'"

"And The Band Played On (Part 1)"

"Domestic Blitz"

"Karma's Gonna Get You"

"Missed Her By A Minute"

"Learjet"

"Cozmic Jagger"

"The Great Believer"

"And The Band Played On (Part 2)"







