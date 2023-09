сегодня



Новое видео ELECTRIC BOYS



"When Life Treats You Funky", новое видео группы ELECTRIC BOYS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Grand Explosivos, выходящего 15 сентября на Mighty Music:



"When Life Treats You Funky"

"Better Safe Than Sober"

"I’ve Got A Feelin’"

"And The Band Played On (Part 1)"

"Domestic Blitz"

"Karma’s Gonna Get You"

"Missed Her By A Minute"

"Learjet"

"Cozmic Jagger"

"The Great Believer"

"And The Band Played On (Part 2)"







+0 -0



просмотров: 99