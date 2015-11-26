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Electric Boys

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27 апр 2021 : 		 Новое видео ELECTRIC BOYS

7 фев 2021 : 		 Новое видео ELECTRIC BOYS

20 янв 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ELECTRIC BOYS

18 янв 2020 : 		 Вокалист ELECTRIC BOYS представил новое видео

22 ноя 2018 : 		 Новое видео ELECTRIC BOYS

13 окт 2018 : 		 Новое видео ELECTRIC BOYS

27 авг 2018 : 		 Новый альбом ELECTRIC BOYS выйдет осенью

23 дек 2015 : 		 Видео от вокалиста ELECTRIC BOYS

4 ноя 2015 : 		 Вокалист ELECTRIC BOYS выпускает сольник

17 окт 2015 : 		 Вышло переиздание ELECTRIC BOYS

6 окт 2015 : 		 Новые участники ELECTRIC BOYS

23 июл 2015 : 		 Кавер-версия THE WHO от ELECTRIC BOYS

11 фев 2015 : 		 Новое видео ELECTRIC BOYS

30 дек 2012 : 		 ELECTRIC BOYS работают над новым альбомом

6 фев 2012 : 		 Акустика от вокалиста ELECTRIC BOYS

6 июл 2011 : 		 Новое видео ELECTRIC BOYS

16 фев 2011 : 		 Детали нового альбома ELECTRIC BOYS
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|||| 27 апр 2021

Новое видео ELECTRIC BOYS



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"Tumblin' Dominoes", новое видео группы ELECTRIC BOYS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ups!de Down", выходящего 30 апреля.

Трек-лист:

"Upside Down Theme"
"Super God"
"Tumblin' Dominoes"
"Never Again Your Slave"
"She Never Turns Around"
"Globestrutter"
"The Dudes & The Dancers"
"Twang 'Em & Kerrang 'Em"
"It's Not The End"
"Interstellafella"

ELECTRIC BOYS Premier "Tumblin' Dominoes" Music Video



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

the Heretic


27 апр 2021, 19:32		Кайфанул!


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