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все новости группы
Electric Boys
Швеция
Hard Rock
http://www.electricboys.com
29 янв 2022
:
ELECTRIC BOYS готовят сингл
23 июл 2021
:
Новое видео ELECTRIC BOYS
27 апр 2021
:
Новое видео ELECTRIC BOYS
7 фев 2021
:
Новое видео ELECTRIC BOYS
20 янв 2021
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Обложка и трек-лист нового альбома ELECTRIC BOYS
18 янв 2020
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Вокалист ELECTRIC BOYS представил новое видео
22 ноя 2018
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Новое видео ELECTRIC BOYS
13 окт 2018
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6 фев 2012
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Акустика от вокалиста ELECTRIC BOYS
6 июл 2011
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Новое видео ELECTRIC BOYS
16 фев 2011
:
Детали нового альбома ELECTRIC BOYS
сегодня
ELECTRIC BOYS
готовят сингл
ELECTRIC BOYS сообщили о том, что планируют выпустить несколько новых треков и первый из них, "Favorite Hello, Worst Goodbye", будет представлен четвёртого февраля.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).