SETYØURSAILS íà Napalm Records

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*ICED EARTH, DEMONS & WIZARDS èñ÷åçëè èç êàòàëîãà Century Med... 81
*Marko Hietala óõîäèò èç NIGHTWISH 76
*Ëèäåð ICED EARTH: «Ñòðàíà çàõâà÷åíà ïðåñòóïíèêàìè» 57
*Áàðàáàíùèê L.A. GUNS ñî÷óâñòâóåò ìîëîäûì ãðóïïàì 49
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Napalm Records îáúÿâèëè î ïîäïèñàíèè êîíòðàêòà ñ íåìåöêîé ìåëîäèê õàðäêîð-êîìàíäîé SETYØURSAILS.

«Ìû ïðîñòî ñ÷àñòëèâû ðàáîòàòü ñ óäèâèòåëüíîé êîìàíäîé Napalm Records. Ýòî ñîáûòèå î÷åíü ìíîãî äëÿ íàñ çíà÷èò, è ìû íå ìîæåì äîæäàòüñÿ, êîãäà âûïóñòèì íîâóþ ìóçûêó ñ òàêèì ñèëüíûì ïàðòíåðîì íà íàøåé ñòîðîíå. Òàê êàê ìû î÷åíü ìíîãî ðàáîòàëè, ÷òîáû äîñòè÷ü ýòîãî ìîìåíòà, â êîíöå êîíöîâ, òàêîå îùóùåíèå, ÷òî âñå îêóïèëîñü, è íàøà ñåìüÿ ïðîñòî ñòàëà áîëüøå. Ñïàñèáî âñåé íàøåé êîìàíäå ìåíåäæåðîâ è âñåì, êòî íàñ ïîääåðæèâàë. Ðîê íå ìåðòâ, ìåòàëë íå ìåðòâ è íèêîãäà íå áóäåò ìåðòâ. Äàâàéòå ñäåëàåì ýòî!»

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Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).


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