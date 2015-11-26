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âñå íîâîñòè ãðóïïû
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ñåãîäíÿ
SETYØURSAILS íà Napalm Records
Napalm Records îáúÿâèëè î ïîäïèñàíèè êîíòðàêòà ñ íåìåöêîé ìåëîäèê õàðäêîð-êîìàíäîé SETYØURSAILS.
«Ìû ïðîñòî ñ÷àñòëèâû ðàáîòàòü ñ óäèâèòåëüíîé êîìàíäîé Napalm Records. Ýòî ñîáûòèå î÷åíü ìíîãî äëÿ íàñ çíà÷èò, è ìû íå ìîæåì äîæäàòüñÿ, êîãäà âûïóñòèì íîâóþ ìóçûêó ñ òàêèì ñèëüíûì ïàðòíåðîì íà íàøåé ñòîðîíå. Òàê êàê ìû î÷åíü ìíîãî ðàáîòàëè, ÷òîáû äîñòè÷ü ýòîãî ìîìåíòà, â êîíöå êîíöîâ, òàêîå îùóùåíèå, ÷òî âñå îêóïèëîñü, è íàøà ñåìüÿ ïðîñòî ñòàëà áîëüøå. Ñïàñèáî âñåé íàøåé êîìàíäå ìåíåäæåðîâ è âñåì, êòî íàñ ïîääåðæèâàë. Ðîê íå ìåðòâ, ìåòàëë íå ìåðòâ è íèêîãäà íå áóäåò ìåðòâ. Äàâàéòå ñäåëàåì ýòî!»
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Ñîîáùåíèé íåò
Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).