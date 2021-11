Новое видео SETYØURSAILS при участии вокалиста ANNISOKAY

сегодн€



Ќовое видео SETYØURSAILS при участии вокалиста ANNISOKAY



УGhostsФ, новое видео группы SETYØURSAILS при участии Rudi Schwarzer из ANNISOKAY, доступно дл€ просмотра ниже. Ёта песн€ вз€та из альбома Nightfall. выход€щего 21 €нвар€:



"Ghosts"

"Nightfall"

"Secrets"

"Why"

"Mirror"

"Into the Storm"

"Anchor"

"Forgive Me"

"Deadline"

"What's Wrong"

"Reason"

"Fckoff"

"Shallow"







+0 -0



просмотров: 61