Демонстрационное видео от SETYØURSAILS



SETYØURSAILS опубликовали видео, в котором за один проход Jules Mitch исполняет композицию "FCKOFF". Этот трек взят из нового альбома "Nightfall", выход которого состоялся 21 января.



Трек-лист:



1. Ghosts

2. Nightfall

3. Secrets

4. Why

5. Mirror

6. Into the Storm

7. Anchor

8. Forgive Me

9. Deadline

10. What’s Wrong

11. Reason

12. Fckoff

13. Shallow







