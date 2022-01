19 янв 2022



Новое видео SETYØURSAILS при участии вокалиста CALIBAN



“Nightfall”, новое видео группы SETYØURSAILS при участии Andy Doerner из CALIBAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Nightfall. выходящего 21 января:



1. Ghosts

2. Nightfall

3. Secrets

4. Why

5. Mirror

6. Into the Storm

7. Anchor

8. Forgive Me

9. Deadline

10. What’s Wrong

11. Reason

12. Fckoff

13. Shallow https://www.set-your-sails.com/







