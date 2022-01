Äåìîíñòðàöèîííîå âèäåî SETYØURSAILS

сегодн€



ƒемонстрационное видео SETYØURSAILS



SETYØURSAILS опубликовали видео, в котором демонстрируетс€ исполнение композиции "Mirror". Ёта песн€ вз€та из альбома "Nightfall". выход€щего 21 €нвар€.



“рек-лист:



"Ghosts"

"Nightfall"

"Secrets"

"Why"

"Mirror"

"Into the Storm"

"Anchor"

"Forgive Me"

"Deadline"

"What's Wrong"

"Reason"

"Fckoff"

"Shallow"







