Новое видео SETYØURSAILS



"Mirror", новое видео группы SETYØURSAILS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Nightfall". выходящего 21 января.



Трек-лист:



"Ghosts"

"Nightfall"

"Secrets"

"Why"

"Mirror"

"Into the Storm"

"Anchor"

"Forgive Me"

"Deadline"

"What's Wrong"

"Reason"

"Fckoff"

"Shallow"







