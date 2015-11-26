26 янв 2021



MARK SLAUGHTER : «Не гранж, а бизнес убил рок в 1990-е»



Фронтмен SLAUGHTER MARK SLAUGHTER в рамках программы "80's Metal Recycle Bin" затронул популярную тему о том, что гранж убил рок-группы в начале 90-х:



«Гранж, я считаю, был просто естественным ходом развития событий. Многие люди говорят: "Гранж убил эту музыку", но дело не в этом. Я просто считаю, что появилось слишком много групп, которые были созданы индустрией, провоцировавшей создание подобных команд, которые не были настоящими группами по сути. Они подписывали контракты с командами, у которых были продюсеры, стилисты, отвечающие за имидж, авторы песен и т. д., и к тому моменту, когда они что-то делали, получилась совсем не та группа, с которой изначально был подписан контракт. Они создали другого монстра — монстра музыкального бизнеса. И я считаю, что многие группы просто сбились с пути и на самом деле были ни на что не способны.



Что касается гранжевой сцены, то говорят, что они похоронили наш стиль музыки, но это не так. Люди в этом бизнесе убили такую музыку. Случилось то, что у самой большой радиостанции в мире — MTV — появился новый президент, который был программным директором KROQ в Калифорнии, и он сказал журналу Billboard: "Я никогда не буду ставить MÖTLEY CRÜE, SLAUGHTER, POISON..." — он назвал все группы, которые были прямо на вершине топа в то время. А на следующей неделе мы были исключены из всех плейлистов. Типа, всё резко поменялось. И все такие: "Что случилось?" Ну, в индустрии произошли изменения.



В середине 90-х мы еле наскребали деньги на бензин для турового автобуса. Это было очень трудное время. Но дело в том, что для нас музыка — это искусство, музыка — это жизнь, и это наше любимое занятие».













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