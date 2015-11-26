MARK SLAUGHTER: «Не гранж, а бизнес убил рок в 1990-е»
Фронтмен SLAUGHTER MARK SLAUGHTER в рамках программы "80's Metal Recycle Bin" затронул популярную тему о том, что гранж убил рок-группы в начале 90-х:
«Гранж, я считаю, был просто естественным ходом развития событий. Многие люди говорят: "Гранж убил эту музыку", но дело не в этом. Я просто считаю, что появилось слишком много групп, которые были созданы индустрией, провоцировавшей создание подобных команд, которые не были настоящими группами по сути. Они подписывали контракты с командами, у которых были продюсеры, стилисты, отвечающие за имидж, авторы песен и т. д., и к тому моменту, когда они что-то делали, получилась совсем не та группа, с которой изначально был подписан контракт. Они создали другого монстра — монстра музыкального бизнеса. И я считаю, что многие группы просто сбились с пути и на самом деле были ни на что не способны.
Что касается гранжевой сцены, то говорят, что они похоронили наш стиль музыки, но это не так. Люди в этом бизнесе убили такую музыку. Случилось то, что у самой большой радиостанции в мире — MTV — появился новый президент, который был программным директором KROQ в Калифорнии, и он сказал журналу Billboard: "Я никогда не буду ставить MÖTLEY CRÜE, SLAUGHTER, POISON..." — он назвал все группы, которые были прямо на вершине топа в то время. А на следующей неделе мы были исключены из всех плейлистов. Типа, всё резко поменялось. И все такие: "Что случилось?" Ну, в индустрии произошли изменения.
В середине 90-х мы еле наскребали деньги на бензин для турового автобуса. Это было очень трудное время. Но дело в том, что для нас музыка — это искусство, музыка — это жизнь, и это наше любимое занятие».
Гепард
Сейчас время дерзких одиночек и иногда дуэтов.
hansi_hrb
R0ck_N_R0lla
Reflection
hansi_hrb
Насчет россии не знаю, был последний раз там еще в 90-х. Украина богатая страна например, хоть большинство бедных. Но возможность заработать есть если не сидеть на жопе и не ждать спасения с небес или очередных президентов. Если взять например время до кризиса 2008 года, так цена зо однушку в киеве, убитую в хруще, доходила до 100 тыщ баксов. Осло и Берлин отсасывали. И денег в столице было завались. А село сосало хуй. Но такая жизнь в постсоветской реальности, можно мечатать, а можно приспосабливаться. К слову в россии даже, сколько музыкантов от разных жанров которые зарабатывают себе музыкой на хлеб? дохера и больше. Так что мне кажется при желании возможно все. А насчет нищих и дворцов, так и в америке столько пиздеца найти можно. Есть такой проект от фотографа Мэта Блэка, георграфия нищеты. Фотки всяких сутулых городов с статистикой по доходам в них. Так вот там хватает мест с годовой зарплатой в 10к баксов. Что для америки ваще никак.
Rrobb
hansi_hrb
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