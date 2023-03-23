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SLAUGHTER ещё и не начинали



В рамках интервью с вокалистом SLAUGHTER Mark'ом Slaughter'ом у него спросили, начала ли группа работать над новым материалом, на что он ответил:



«Нет. Но Dana [Strum, бас] и я, когда мы писали [дебютный альбом 1990 года] "Stick It To Ya", мы написали его примерно за две с половиной недели. Так что на сочинение песен у нас не уходит много времени, главное — собрать нас всех в одной комнате... Но у нас нет определённой даты. Мы просто проводим концерты и делаем пометки в календаре, где у нас есть дыры в расписании, в которые мы можем этим заняться».







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