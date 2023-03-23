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*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 32
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 19
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 17
*Видео с выступления FEAR FACTORY 16
*Видео с текстом от METALLICA 14
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*

Slaughter

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23 мар 2023 : 		 SLAUGHTER ещё и не начинали

26 янв 2021 : 		 MARK SLAUGHTER: «Не гранж, а бизнес убил рок в 1990-е»

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SLAUGHTER ещё и не начинали



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В рамках интервью с вокалистом SLAUGHTER Mark'ом Slaughter'ом у него спросили, начала ли группа работать над новым материалом, на что он ответил:

«Нет. Но Dana [Strum, бас] и я, когда мы писали [дебютный альбом 1990 года] "Stick It To Ya", мы написали его примерно за две с половиной недели. Так что на сочинение песен у нас не уходит много времени, главное — собрать нас всех в одной комнате... Но у нас нет определённой даты. Мы просто проводим концерты и делаем пометки в календаре, где у нас есть дыры в расписании, в которые мы можем этим заняться».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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23 мар 2023
Tomahawk
И правильно, не надо торопиться. Курочка по зернышку клюет.
23 мар 2023
Вашингтон Ирвинг
Tomahawk, понемножечку, помаленечку, по копеечке, по зёрнышку, по семечку
23 мар 2023
G
GreitWhiteHunter
Эта такая глэмовая фишка - называться в честь существовавших тру-металлистов? Slaughter, Darkness, Poison...
23 мар 2023
Nord61
GreitWhiteHunter, ну, Слотер (Slaughter) - это фамилия вокалиста так-то. Он просто назвал группу в честь себя любимого, а о существовании безвестных канадских трэшеров, скорее всего, и понятия не имел. Да и американские глэммеры Poison появились аж в 1983-м и их название тоже вряд ли имеет отношение к подвальным немецким трэшерам, которых знает 3,5 анонимуса.

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