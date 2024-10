сегодня



Видео полного выступления SLAUGHTER



Видео полного выступления SLAUGHTER, которое состоялось 28 сентября в Starland Ballroom, Sayreville, New Jersey, доступно ниже:



"Mad About You"

"Burnin' Bridges"

"Spend My Life"

"Immigrant Song" (Led Zeppelin)

"Eye to Eye"

"The Wild Life"

"Desperately"

"Days Gone By" (Mark and Dana only)

"Real Love"

"Fly to the Angels"

"Up All Night"







+0 -0



просмотров: 89