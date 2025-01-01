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SLAUGHTER работают над фильмом



Лидер SLAUGHTER Mark Slaughter в интервью Hair Nation рассказал о готовящемся фильме о группе:



«Мы приступаем к созданию биографического фильма, и нам трудно управлять им. Это все равно что управлять кошками, заставляя все это работать, но мы добились своего, и мы на пути к достижению поставленной цели. Так что это главное, чем мы занимаемся в перерывах между шоу. Поэтому наши дни становятся короче только от того, что мы пытаемся все это успеть. Но это будет очень здорово. И мы очень рады всему происходящему».



На вопрос о том, будет ли кто=то играть его в фильме, Mark ответил:



«Ну, если говорить о биографической стороне, то это скорее биография. Я полагаю, это будет создание истории. Я не знаю, будет ли кто-то играть наши роли. Я полагаю, что это будет просто рассказ и привлечение других исполнителей, с которыми мы играли, и разговор о том, как это было на протяжении многих лет, о том, чем была группа, и, конечно, о кончине [гитариста SLAUGHTER] Тима [Келли], и вообще просто истории на протяжении всего пути».







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