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*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
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Slaughter

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Басист SLAUGHTER о документальном фильме



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В недавнем интервью Dana Strum рассказал о том, в каком состоянии находится документальная лента о группе:

«Мы работаем с двумя крупными компаниями, которые вам, ребята, хорошо известны, но я не хочу говорить, потому что им не стоит этого знать. Но они обе безумно заинтересованы в этом. И одна из них хочет, чтобы он был немного адаптирован под них, а мы сказали, что хотим, чтобы он был честным и настоящим, и это может раскрыть карты, потому что настоящая история на самом деле правдива.

Для тех, кто слушает, что их родители поощряют их играть музыку, делать подкаст или реализовывать свои мечты, какими бы они ни были, отец [фронтмена SLAUGHTER] Mark Slaughter был единственным, с кем я поговорил, и он играет большую роль в этом деле, потому что в конце концов, если бы отец Mark'а не любил своего ребенка и не поощрял его, я бы никогда не встретил его. Я разговаривал с его отцом, просто играя и шутя, еще до того, как его отец признался мне: "Я хочу, чтобы ты пришел посмотреть на моего сына. Возможно, ты окажешься тем человеком, который сможет привести моего сына и помочь ему справиться с этим". Так что это была настоящая история о том, как он любит своего сына, и он появляется в этом процессе, потому что ему довелось увидеть, как его ребенок прошел путь от очень маленькой репетиционной комнаты с одной спальней до выступления в Мэдисон Сквер Гарден в туре KISS. Не многим родителям удается увидеть такое».

Отвечая на вопрос, будет ли фильм SLAUGHTER "больше документальным, чем биографическим", Dana уточнил:

«В фильме есть те, кто представляет нас более молодыми, и наблюдать за тем, как все это происходит, очень интересно, потому что ты думаешь: "Это чертовски похоже". Некоторые моменты просто поражают. Некоторые люди изучают ранние кадры, и я такой: "Слушай, чувак, этот парень делает все твои гребаные движения". Это как посмотреть фильм QUEEN [байопик "Богемская рапсодия"], этот парень [Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри] был так хорош, и все они были хороши!»




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