Новое видео TEMPLE BALLS

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Temple Balls

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"Thunder From The North", новое видео группы TEMPLE BALLS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома, Pyromide выходящего 16 апреля на Frontiers Music Srl:

Трек-лист:

"Thunder From The North"
"Long Ways, Long Lies"
"T.O.T.C."
"Fallen Youth"
"Bad Bad Bad"
"What Is Dead Never Dies"
"Unholy Night"
"Heart Of A Warrior"
"You Better Run"
"If Only I Could"
"Something To Die For"

TEMPLE BALLS To Release Pyromide Album In April; "Thunder From The North" Video Streaming



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

artem2208


7 фев 2021, 13:32		Весьма неплохо, нечасто новые группы с первой песни залетают

Moomrick


7 фев 2021, 14:00		Очередные путешественники во времени....


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