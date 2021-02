сегодня



Новое видео TEMPLE BALLS



"Thunder From The North", новое видео группы TEMPLE BALLS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома, Pyromide выходящего 16 апреля на Frontiers Music Srl:



Трек-лист:



"Thunder From The North"

"Long Ways, Long Lies"

"T.O.T.C."

"Fallen Youth"

"Bad Bad Bad"

"What Is Dead Never Dies"

"Unholy Night"

"Heart Of A Warrior"

"You Better Run"

"If Only I Could"

"Something To Die For"







+2 -0



( 2 ) просмотров: 325