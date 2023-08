26 авг 2023



Новое видео TEMPLE BALLS



"Trap", новое видео группы TEMPLE BALLS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Avalanche, выходящего десятого ноября на Frontiers Music Srl:



"All Night Long"

"Trap"

"Lonely Stranger"

"Stand Up And Fight"

"Prisoner In Time"

"Strike Like A Cobra"

"No Reason"

"Northern Lion"

"Dead Weight"

"Stone Cold Bones"

"Avalanche"







