Новое видео TEMPLE BALLS



"T.O.T.C.", новое видео группы TEMPLE BALLS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома, Pyromide выходящего 16 апреля на Frontiers Music Srl:



Трек-лист:



"Thunder From The North"

"Long Ways, Long Lies"

"T.O.T.C."

"Fallen Youth"

"Bad Bad Bad"

"What Is Dead Never Dies"

"Unholy Night"

"Heart Of A Warrior"

"You Better Run"

"If Only I Could"

"Something To Die For" http://www.templeballsrocks.com/







