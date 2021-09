4 сен 2021



Концертное видео TEMPLE BALLS



TEMPLE BALLS опубликовали видео исполнения "Bad Bad Bad". Этот трек взят из дебютного альбома "Pyromide", выпущенного в апреле на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Thunder From The North"

"Long Ways, Long Lies"

"T.O.T.C."

"Fallen Youth"

"Bad Bad Bad"

"What Is Dead Never Dies"

"Unholy Night"

"Heart Of A Warrior"

"You Better Run"

"If Only I Could"

"Something To Die For"







+0 -1



просмотров: 197