Концертное видео TEMPLE BALLS

TEMPLE BALLS опубликовали видео исполнения "Bad Bad Bad". Этот трек взят из дебютного альбома "Pyromide", выпущенного в апреле на Frontiers Music Srl.
Трек-лист:
"Thunder From The North"
"Long Ways, Long Lies"
"T.O.T.C."
"Fallen Youth"
"Bad Bad Bad"
"What Is Dead Never Dies"
"Unholy Night"
"Heart Of A Warrior"
"You Better Run"
"If Only I Could"
"Something To Die For"
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