Студийное видео TEMPLE BALLS



TEMPLE BALLS опубликовали видео из студии, где группа исполняет композицию "Thunder From The North". Эта песня взята из альбома "Pyromide", выпущенного 16 апреля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Thunder From The North"

"Long Ways, Long Lies"

"T.O.T.C."

"Fallen Youth"

"Bad Bad Bad"

"What Is Dead Never Dies"

"Unholy Night"

"Heart Of A Warrior"

"You Better Run"

"If Only I Could"

"Something To Die For"







