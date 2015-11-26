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Temple Balls

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|||| 11 авг 2021

Студийное видео TEMPLE BALLS



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TEMPLE BALLS опубликовали видео из студии, где группа исполняет композицию "Thunder From The North". Эта песня взята из альбома "Pyromide", выпущенного 16 апреля на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"Thunder From The North"
"Long Ways, Long Lies"
"T.O.T.C."
"Fallen Youth"
"Bad Bad Bad"
"What Is Dead Never Dies"
"Unholy Night"
"Heart Of A Warrior"
"You Better Run"
"If Only I Could"
"Something To Die For"

TEMPLE BALLS Release Live Studio Session Video For



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