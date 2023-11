14 ноя 2023



Новое видео TEMPLE BALLS



"All Night Long", новое видео группы TEMPLE BALLS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Avalanche", выпущенного десятого ноября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"All Night Long"

"Trap"

"Lonely Stranger"

"Stand Up And Fight"

"Prisoner In Time"

"Strike Like A Cobra"

"No Reason"

"Northern Lion"

"Dead Weight"

"Stone Cold Bones"

"Avalanche"







