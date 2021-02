9 фев 2021



Вокалисты Kublai Khan & Molotov Solution в новом видео SIGNS OF THE SWARM



“The Collection”, новое видео SIGNS OF THE SWARM, в котором также приняли участие Matt Honeycutt (Kublai Khan) и Nick Arthur (Molotov Solution), доступно для просмотра ниже. https://signsoftheswarm.bandcamp.com/







