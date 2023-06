сегодня



Новое видео SIGNS OF THE SWARM



"Malady", новое видео группы SIGNS OF THE SWARM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Amongst The Low & Empty", выходящего 28 июля на Century Media Records в следующих вариантах:



- Jewelcase CD

- Gatefold black LP

- Gatefold aqua colored LP - USA retail exclusive

- Gatefold transp. light blue-black marbled LP - EU retail exclusive

- Gatefold white-dark blue marbled LP - Signs Of The Swarm exclusive

- Digital album



Трек-лист:



"Amongst The Low & Empty"

"Tower Of Torsos"

"Pray For Death"

"Borrowed Time"

"Between Fire & Stone"

"Shackles Like Talons"

"DREAMKILLER"

"The Witch Beckons" (feat. Matthew K. Heafy)

"Echelon"

"Faces Without Names"

"Malady"







