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Signs Of The Swarm

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Вокалист DESPISED ICON в новом видео SIGNS OF THE SWARM



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"Hollow Prison", новое видео группы SIGNS OF THE SWARM при участии вокалиста DESPISED ICON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Absolvere, выходящего 24 сентября:

"Hymns Ov Invocation"
"Boundless Manifestations"
"Dreaming Desecration"
"Totem"
"Nameless"
"Absolvere"
"Revelations Ov A Silent King"
"Hollow Prison" (Feat. Alex Erian)
"Blood Seal"
"Death Whistle"

SIGNS OF THE SWARM Launch Music Video For "Hollow Prison" Feat. DESPISED ICON Singer ALEX ERIAN



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