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Вокалист DESPISED ICON в новом видео SIGNS OF THE SWARM
"Hollow Prison", новое видео группы SIGNS OF THE SWARM при участии вокалиста DESPISED ICON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Absolvere, выходящего 24 сентября:
"Hymns Ov Invocation"
"Boundless Manifestations"
"Dreaming Desecration"
"Totem"
"Nameless"
"Absolvere"
"Revelations Ov A Silent King"
"Hollow Prison" (Feat. Alex Erian)
"Blood Seal"
"Death Whistle"
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