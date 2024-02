сегодня



Демонстрационное видео от SIGNS OF THE SWARM



SIGNS OF THE SWARM опубликовали видео, в котором демонстрируется исполнение композиции "Shackles Like Talons", взятой из альбома Amongst The Low & Empty:



"Amongst The Low & Empty"

"Tower Of Torsos"

"Pray For Death"

"Borrowed Time"

"Between Fire & Stone"

"Shackles Like Talons"

"DREAMKILLER"

"The Witch Beckons" (feat. Matthew K. Heafy)

"Echelon"

"Faces Without Names"

"Malady"







